شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن تفاصيل تدريبات المجموعة الثانية من مشروع البابا تواضروس 1000 معلم كنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت تدريبات المجموعة الثانية من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

وبلغ عدد المتدربين في المجموعة الثانية التي تمتد تدريباتها لمدة أربعة أيام، 215 متدربًا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون 12 إيبارشية واثنين من القطاعات الرعوية بالقاهرة، وهي إيبارشيات نقادة وقوص، قنا وقفط، طما، أبو تيج، أسيوط، أبو قرقاص، المنيا، سمالوط، طموه، المنوفية، طنطا، المحلة الكبرى، إلى جانب قطاعي كنائس شبرا الجنوبية وشبرا الشمالية.

وتحمل المرحلة الرابعة من "1000 معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و ٩ ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.

كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "1000 معلم كنسي" تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) قد بدأت عام 2016 واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية. وتدرجت تدريبات المراحل الثلاثة، فحملت المرحلة الأولى (عام 2016) عنوان "اعرف" والثانية (عام 2017) "ابحث" بينما حملت المرحلة الثالثة (عام 2018) عنوان "أبدع" يليها المرحلة الثانية بعنوان "درب" (عام 2019-2020 ) ثم المرحلة الثالثة (عام 2021- 2022 ) بعنوان "قُدّْ" وجاءت المرحلة الرابعة ( عام 2024 )تحت عنوان "طَوَّر".