بعد 6 أيام من الجريمة.. سقوط المتهمين بقتل أدمن جروب مجانين صيد في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين بقتل "أحمد. ع" أدمن جروب "مجانين صيد"؛ حيث تبين أنهما شقيقان دفعاه ليسقط في نهر النيل، عقب مقاومتهما لسرقتهما هاتفه المحمول.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، فريق بحث رفيع المستوى نجحت تحرياته في الكشف عن الملابسات الكاملة للجريمة، حيث أسفرت التحريات التي قادها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، عن أن المجني عليه أحمد عقرب أدمن جروب "مجانين صيد" اعتاد التواجد برفقة أصدقائه على شاطئ نهر النيل في قرية المساندة بالعياط لممارسة هواية صيد الأسماك حيث يكونون "جروب"، لهواة الصيد من مناطق مختلفة بين بولاق الدكرور وكرداسة بالجيزة والأميرية بالقاهرة، وأنه أثناء تواجدهم أمس الأول على شاطئ النيل فجرًا حضر إليهم شابان يستقلان مركب وسط المياه وطلبا منهم هاتف محمول لإجراء مكالمة قائلين: "عايزين نطلب أكل ممكن تليفون نعمل دقيقة بس".

وأضافت التحريات، أن أحمد عقرب هو من تطوع وأعطاهم هاتفه بحسن نية فأخذه أحدهما ولاحظ ابتعاد المركب، حيث قام الآخر بالتجديف للابتعاد عن الشاطئ مستولين على الهاتف فقفز على المركب محاولاً انتزاع هاتفه منهما إلا أنه حدث بينهم اشتباك بالأيدي، وقاوم "عقرب" لإعادة الهاتف إلا أن المتهمين حاصراه وقاما بدفعه ليسقط في المياه وابتعدا بالمركب تاركينه يغرق بعيد عن الشاطئ ولم يتمكن أصدقائه من انقاذه، حيث أنه اختفى وسط المياه والظلام وغرق سريعًا خاصة أنه لا يستطيع السباحة.

وأبلغ أصدقاء المجني عليه الشرطة وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورجال الضفادع البشرية واستمرت عملية البحث عن جثمان المجني عليه لمدة 24 ساعة، انتهت بانتشاله على مسافة كيلو من مكان الحادث، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما يواصل فريق البحث جمع المعلومات والتحريات عن هوية المتهمين وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهما ونجحت قوة من مباحث العياط في إلقاء القبض على المتهمين عقب حوالي 6 ايام من وقوع الجريمة.

تحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن جثمان "أحمد. ع" بعدما أفاد الكشف الطبي المبدئي لمفتش الصحة ومناظرة النيابة العامة خلو الجثة من الاصابات أو الطعنات، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.