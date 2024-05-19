لعب عيال.. قتيل في مشاجرة ببورسعيد بسبب خلافات الجيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالتعدي على تاجر ماشية ببورسعيد ووفاته.

كان قسم شرطة أول الجنوب ببورسعيد، تلقى إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (تاجر ماشية – مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعني").

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل ٍمن طرف أول: (تاجر الماشية "توفى متأثراً بإصابته")، طرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بجرح طعني ومحجوز بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم")، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تبادلوا خلالها التعدي بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فحدثت الإصابات المُشار إليها والتي أودت بحياة المذكور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأخير، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.