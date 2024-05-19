"علشان متبقاش بطيخة قرعة".. عوض تاج الدين يكشف أهمية الفحوصات النفسية قبل الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمود بكار:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن أهمية الفحوصات النفسية بمبادرة الرئيس لفحوصات المقبلين على الزواج.

وقال "تاج الدين" إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج التي أطلقتها وزارة الصحة، تستهدف إجراء العديد من الفحوصات والتحاليل الصحية والنفسية للطرفين المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أهمية الفحوصات النفسية التي تنفذها المبادرة لما لها من دور في الوقاية من الطلاق والحد منه، من خلال تعريف الطرفين بظروف كلا منهم، تجنبا لاكتشاف أحد الطرفين معاناة الطرف الآخر من مشكلة ما مثل مشكلة الإدمان.

وأضاف: "علشان كل طرف يكون عارف ظروف الآخر ومتبقاش بطيخة قرعة".

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل "إنجازات تحققت ودروس مستفادة" بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورؤساء هيئات التأمين الصحي الشامل.