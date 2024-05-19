"الزراعة": فحص أكثر من 900 ألف طن بطاطس تمهيدًا لتصديرها -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول؛ بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، نحو ٩١٥ ألفًا و٤٩٤ طنًّا، بإجمالي عدد عينات ٣٦٩٩٥ عينة؛ من بينها ٤٠٨ آلاف و٧٧ طنًّا تمثل ١٦٤٤٩ عينة، تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس حتى منتصف مايو الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي استعرض خلاله إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف مارس، وحتى منتصف شهر مايو الجاري.

وأوضحت بلابل أن عينات الفحص الظاهري للبطاطس (عمر 75 يومًا من الزراعة) لموسم 2023/2024، بلغ إجمالي العينات التي تم فحصها خلال نفس الفترة، نحو ٥٨٢ عينة للعروة الشتوية، و٢٨٢٢ عينة للعروة الصيفية، ليصبح الإجمالي العام خلال هذا الموسم ٧٧٢٩ عينة للعروة الشتوية، فضلًا عن ٣٥٩٨ عينة للعروة الصيفية.

وأوضحت مدير المشروع، بشأن إجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، أنها بلغت نحو ٧٧ ألف فدان للعروة الشتوية، و٣٦ ألف فدان للعروة الصيفية، وما زال تحقيق المساحات مستمرًّا.

وأشارت بلابل، في ما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، إلى أنه تتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كما تم تحميل 35 صورة فضائية بما يعادل 350 ألف كم مربع، لمتابعة زراعات العروة الشتوية وزراعات العروة الصيفية، ليصبح إجمالي الصور خلال الموسم 898 صورة فضائية، بإجمالي مساحة (2,115,000 كم مربع).

وأضافت بلابل أنه يتم أيضًا إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية؛ بما يعادل (509 أجهزة) بمساحة 36 ألف فدان، فضلًا عن إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (7729 عينة) للعروة الشتوية و (3598 عينة) للعروة الصيفية، لافتةً إلى أنه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/2024، عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التي تمت زراعتها خلال هذا الموسم، والكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات، وتأثير ذلك على إنتاجية المحصول، ومتابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.

وأوضحت مدير المشروع أن هناك تنسيقًا بين المشروع والجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة في تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب وشباب الباحثين للاطلاع على أنشطة معامل المشروع المختلفة والطرق المتبعة، لفحص محصول البطاطس، حيث تم خلال هذا الشهر تدريب 100 طالب وطالبة من وقاية وأمراض النبات بكلية الزراعة جامعة عين شمس، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمشروع نحو طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم لسوق العمل بشكل متميز في سوق العمل المصري.

وأشارت بلابل إلى استمرار المشروع في التوسع في المشاركة ضمن جهود الدولة لمحاربة الغلاء ومبادرة وزارة الزراعة، بفتح المنفذ التابع للمشروع واستمرار ضخ المزيد من الكميات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلًا المشاركة في معارض مبادرة خير مزارعنا لأهالينا.

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