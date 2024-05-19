شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تسنيم: مروحية تقل رئيس إيران تتعرض لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، الأحد، بأن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

وبحسب الوكالة، تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.