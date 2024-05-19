شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء درع مركز معلومات الوزراء لـ"الخشت" تقديرا للتقدم العلمى لجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، درع المركز للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لإنجازات جامعة القاهرة ولجهوده المتميزة والفعالة لإنجاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين" والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور ومشاركة نخبة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار.

وأشاد الجوهري بالتقدم الكبير لجامعة القاهرة وتعزيز دورها البحثي والأكاديمي في السنوات الأخيرة، كما أشاد بنجاح المؤتمر الذي يتناول موضوعات مهمة في ظل التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية والإقليمية، قائلاً: "وأخص بالشكر رئيس الجامعة على اهتمامه ورعايته الكريمة للحدث".

وأعرب الدكتور محمد الخشت عن شكره لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مؤكدًا على أهمية موضوع المؤتمر، ومشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة وتحليل مختلف القضايا الاقتصادية، وتقديم حلول علمية لها.

وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة واسعة من كبار العلماء والباحثين والخبراء من مصر والعالم العربي، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص. كما عقدت جلسات نقاشية شارك فيها المتخصصون من مختلف المجالات، بهدف تبادل الأفكار والرؤى ووضع تصورات عملية للتعامل مع التحديات الراهنة.