شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة فى امتحانات الدبلومات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات قبول اعتذارات عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها زراعي وتجاري وفندقي وصناعي والتى تبدأ 25 مايو الجاري كالتالي:-

- العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر الى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة .

- حالات الوفاة : شهادة الوفاة ( الزوج / الزوجة ) لم تتجاوز العام .

- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل .

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع احضار أصل الخطاب للاطلاع.

- أداء امتحانات الدراسات العليا «إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان» .

- رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة : تقرير طبي معتمد.

- تعين 5%: احضار ما يفيد ذلك .

- على مديرى المدارس تجميع الاعتذارات من الزملاء الراغبين في الاعتذار ومراجعتها حسب المطلوب في التعليمات وتكليف مندوب من المدرسة بتسليمهم الى لجنة الإدارة ولن تقبل أي نماذج اعتذارات من المدرسة قبل تسليم كشوف (۲) عضوية للجنة الإدارة، لن تقبل أي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الإعلان عن قبول الاعتذارات.