شكرا لقرائتكم خبر عن الخلاصة فى اللغة الفرنسية.. كبسولة بأهم أجزاء المنهج لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، ملخص لمنهج مادة اللغة الفرنسية، أوبرز الأجزاء التي يجب على الطالب التركيز عليها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ تبدأ الامتحانات بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، وتنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو المقبل.

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وفي السطور التالية، تسلط مروة عبد الحليم، معلمة لغة فرنسية، الضوء على أبرز أجزاء منهج مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة، ليتمكن الطلاب من الإلمام بالمنهج الدراسي والتركيز على أبرز فروعه بشكل مبسط وسريع، وذلك قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.



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ويستعين تليفزيون الخليج 365، بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما يتم تقديم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة طبقًا لشكل ورقة امتحانات الثانوية العامة.