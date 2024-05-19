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الكنيسة تعقد لقاء لمجمع كهنة شبين القناطر

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القاهرة - سامية سيد - عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، ، اجتماعهم الدوري في بيت ماري لاند بالشروق التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

وبدأ اللقاء بصلاة الشكر وبعض الترانيم الروحية، أعقبها مجموعات لورش العمل لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالكهنوت والخدمة في قطاعات الإيبارشية المختلفة.

وألقى الأنبا نوفير كلمة روحية عن الاهتمام بخدمة القلب المتسع (خدمة اخوة الرب)، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع تم التقطت الصور التذكارية للآباء الكهنة مع نيافته، حيث هنأهم نيافته بمناسبة عيد القيامة المجيد والخمسين المقدسة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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