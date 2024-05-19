شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعقد لقاء لمجمع كهنة شبين القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجمع كهنة إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، ، اجتماعهم الدوري في بيت ماري لاند بالشروق التابع للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر.

وبدأ اللقاء بصلاة الشكر وبعض الترانيم الروحية، أعقبها مجموعات لورش العمل لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالكهنوت والخدمة في قطاعات الإيبارشية المختلفة.

وألقى الأنبا نوفير كلمة روحية عن الاهتمام بخدمة القلب المتسع (خدمة اخوة الرب)، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع تم التقطت الصور التذكارية للآباء الكهنة مع نيافته، حيث هنأهم نيافته بمناسبة عيد القيامة المجيد والخمسين المقدسة.