شكرا لقرائتكم خبر عن هتحل فى 5 دقائق.. أسئلة اختيار من متعدد فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة نماذج لشكل أسئلة امتحان الجغرافيا، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، التي تنطلق يومي 10 و12 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الدراسية الأساسية.

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وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، يقدمها محمود درويش، أستاذ الجغرافيا، لطلاب الثانوية العامة:



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يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام، مشيرة إلى أن بنوك الأسئلة تم وضعها من المناهج الدراسية للطلاب ولكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة نصا من الموضوعات الدراسية بل سوف تكون الأسئلة تخدم التحليل والتطبيق والفهم وليس الحفظ.