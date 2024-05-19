شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة المنهج.. تدرب على أسئلة امتحان الجبر للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” نماذج لشكل أسئلة الامتحانات، وذلك من خلال نماذج لعدد من الأسئلة والإجابات في مختلف فصول المنهج الدراسي، إذ يتساءل طلاب الثانوية العامة، عن شكل امتحان مادة الجبر، مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

ويختبر الطلاب من خلال المراجعة النهائية وأهم الأسئلة المتوقعة لمادة الجبر للثانوية 2024 مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها قبل انطلاق الامتحانات، وأيضًا التركيز على الأسئلة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، وذلك بشكل مبسط لهم.

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ويتكون امتحان مادة الجبر من 20 سؤالا منها سؤالين مقاليين يتم الإجابة عنها ساعتين.

وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة الجبر للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وأسئلة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، وذلك بشكل مبسط للطلاب، يقدمها محمد غبور، مدرس الرياضيات، لطلاب الثانوية العامة:



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وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.