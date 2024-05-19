شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إرنا الرسمية الإيرانية: وزير الخارجية بين ركاب مروحية الرئيس المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها من وكالة إرنا الرسمية الإيرانية، قالت فيه إن وزير الخارجية أمير عبد اللهيان كان بين ركاب المروحية التي كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وبحسب الوكالة تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وكانت هذا الأسطول يضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ويقول السكان المحليون إن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.