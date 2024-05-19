"مواطنون ضد الغلاء" تقدم بلاغًا ضد 5 شركات أجهزة كهربية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تقدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، اليوم الأحد، ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد 5 شركات إنتاج وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وجهت لهم تهمة محاولة استغلال المستهلكين بتحديدهم لنسبة تخفيض محددة لمنتجاتهم والتلاعب في توزيع الحصص جغرافيا.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن الشركات الخمس حضرت اجتماع شعبة الأجهزة الكهربائية بتاريخ ٢٣ أبريل الماضى، واتفقت على تخفيض الأسعار بنسبة ٢٥% معتبرينها مخالفة لنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، والتي تحظر الاتفاقات ما بين الشركات المنافسة في نفس السوق المعنية إذا كان من شأنها إحداث أي من الآتي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات .

وأستشهدت الجمعية في بيانها بالخبر المنشور في عدد كبير من الصحف أن الشركات الخمس اجتمعت واتفقت على تخفيض الأسعار لمنتجاتهم بنسبة ٢٥%

وهو الأمر الذي تحظره المادة المشار إليها.

ورغم التسهيلات التي منحتها الدولة والإعفاءات الجمركية وتسهيل الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمى مازالت أسعار الأجهزة الكهربائية مرتفعة مما يُعيق زواج الشباب والشابات المقبلين على حياة جديدة، فضلا عن تعطيش السوق ما أسفر عن وجود ظاهرة الأوفر برايس فى الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

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