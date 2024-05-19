”الخليج 365”: 28 جامعة مصرية تتقدم فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، 28 جامعة مصرية تتقدم فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة.. وزير التعليم العالى: دعم كبير من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية والتقدم فى التصنيفات الدولية يجعل مصر قبلة تعليمية بالمنطقة.

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