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”الخليج 365”: 28 جامعة مصرية تتقدم فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، 28 جامعة مصرية تتقدم فى تصنيف التايمز العالمى للجامعات الناشئة.. وزير التعليم العالى: دعم كبير من القيادة السياسية خلال السنوات الماضية والتقدم فى التصنيفات الدولية يجعل مصر قبلة تعليمية بالمنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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