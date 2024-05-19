شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع حرارة الجو مستمر لأكثر من 10 أيام.. وطول الموجة غير طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد طويلة ومستمرة حتى نهاية الأسبوع وقد تصل لأكثر من 10 أيام، موضحة أن طول الموجة الحارة يرفع الإحساس بدرجة الحرارة مع طول ساعات النهار.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أنه مع طول ساعات النهار تكون أشعة الشمس شديدة والطاقة الحرارية تكون أعلى بكثير، مشيرة إلى أن ما يحدث طبيعي خلال الربيع أن نرى ارتفاع حرارة ولكن غير الطبيعي هو طول الموجة.

وتابعت: "ممكن مدة الموجة تصل لـ 15 يوما وطول الموجة يزيد إحساسنا بالحرارة ويجعلنا نتعرض لإجهاد حراري، ويجب عدم التعرض لأشعة الشمس من 11 صباحا حتى الخامسة مساء، ونحاول أن نبتعد تماما عن الشمس خلال هذه الفترات، وبعد هذا الوقت تقل درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين".