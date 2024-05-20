شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم أمام نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخه.

وكتب الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، وكل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".