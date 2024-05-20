شكرا لقرائتكم خبر عن ‏الديوان الملكى السعودى: الفريق الطبى قرر خضوع الملك سلمان لبرنامج علاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، أن الفريق الطبي لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرر خضوعه لبرنامج علاجي حتى يزول التهاب في الرئة.

وأعلن بيان الديوان الملكي السعودي، أن هناك عددا من الفحوصات الطبية التي أجريت له في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وبناءا عليه فقد قرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.