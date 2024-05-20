"هعملك اللي انت عايزه".. تفاصيل التحقيقات في اتهام سائق بالتحرش بطفل بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أجرت نيابة أكتوبر أول، تحقيقات موسعة في اتهام سائق بشركة نقل خاصة، بالتحرش بطالب ثانوي بعد وضع يده على مكان حساس في جسده.

واستمعت النيابة لأقوال الطالب المجني عليه وقال في تحقيقات استمرت قرابة الـ ٧ ساعات إنه يدعى "ي. م" طالب في الصف الأول الثانوي كان عائدا رفقة أصدقائه من الامتحان في مدرسته بأبو النمرس، حيث يستقلون سويا سيارة نقل ذكري للعودة إلى منازلهم في أكتوبر.

وأضاف أن أصدقاءه غادروا السيارة أمام مدينة دريم ولم يتبقى سواه، حيث كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الأمامي المجاور له فاعتبر الأمر عاديًا وليس مريبًا حتى فوجئ بالسائق يسلك طريقا خلفيًا من منطقة نيو جيزة، ثم أصيب بصدمة عندما وضع السائق يده أسفل التيشرت ليلامس جسده فاندهش الطالب وشعر بأن الأمر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

استكمل الطالب المجني عليه قائلًا إن السائق تمادى في أفعاله فجذب يده ووضعها على منطقة حساسة في جسده، فتصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته، قائلا:"خوفت يعمل فيا حاجة أو يقتلني أو يرميني من العربية" فسحب يده قائلا له: "إهدى بس يا عمو هنوصل وأعملك اللي انت عايزه"، حتى يستطيع أن يصل بأمان إلى منزله، وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها، وفور وصوله صرخ مستغيثًا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به واتصل هاتفيا بوالده ثم طلب الشرطة.

كان والد الطالب المجني عليه قال في تصريحات صحفية إنه فوجئ بحضور شقيق المتهم له يطلب منه الصفح عن شقيقه والتنازل عن المحضر قائلا:"سامحوه لله ده متجوز وعنده ٣ عيال"، وأضاف مستنكرا: "طول ما شركات التوصيل دي بتوكل محاميين للناس المتهمة دي هيفضل بعضهم بدون رادع وقد يتجرأ لتكرار جريمة زملائه".

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق بشركة نقل خاصة، تحرش بطالب ثانوي أثناء توصيله إلى منزله في كومبوند حيث وضع يده على جزء حساس من جسده.