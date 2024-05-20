شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر بالفارسية: نتضامن مع إيران وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

ودون فضيلة الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية نص تضامن الأزهر باللغة الفارسية وذلك على النحو التالى: "من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و همراهانش را در حفظ و حراست کامل خویش نگه بدارد".