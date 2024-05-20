شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حافظ مسئول الاستثمار الأجنبي المباشر بمبادرة ابدأ، أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المحاور الرئيسية لهم في المبادرة، موضحا أنهم بدأوا من وضع نظام رقمي يواكب السوق المصري وعمل تكامل بين كل المصانع والجهات الموجودة لتعظيم القيمة في السوق المصرى.

وأضاف أحمد حافظ، خلال لقاء ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن مهمتهم توصيل صورة مصر الاقتصادية وما يتم تقديمه من خدمات وحوافز لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن المعاهدات التجارية التي تدخل فيها مصر لها الكثير من المزايا التي لا يعلم عنها الكثير، مشددا على تهيئة مناخ الاستثمار من أهم أدوارهم.

وأوضح أحمد حافظ، أنهم في مبادرة ابدأ يهيئون مناخ الاستثمار للمستثمرين لدخول السوق المصري وتوفر اختيارات وبدائل مختلفة للاستثمار، قائلا: "بنسهل الحصول على التراخيص والموافقات والتشغيل بالتواصل مع كل الجهات الحكومية التي تتعاون معهم بشكل مميز".

