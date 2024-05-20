شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين يتابع عن كثب تطورات حادث مروحية الرئيس الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسى فلاديميربوتين يراقب عن كثب تطورات البحث على مروحية الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأعلن قائد قوات الحرس الثورى الإيرانى فى محافظة أذربيجان الشرقية، أنه "قبل دقائق تلقينا إشارة من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم فى المروحية التى كانت تقل رئيس الجمهورية فى موقع الحادث"، وفقًا لما ذكرته وكالة "تسنيم".

وأضاف قائد قوات الحرس الثورى، فى بيان: "نحن نتوجه حاليًا برفقة جميع قواتنا العسكرية إلى هذه المنطقة ونأمل أن نزود أبناء الشعب بأنباء جيدة".

وأعلن الاتحاد الأوروبى أنه فعّل نظام الخرائط الخاص به لمساعدة إيران فى العثور على المروحية التى كان على متنها الرئيس إبراهيم رئيسى حين تعرّضت لحادث فى غرب البلاد، اليوم الأحد.

وقال المفوض الأوروبى المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش عبر منصة إكس: "بناء على طلب مساعدة من إيران، نفعّل خدمة خرائط الاستجابة السريعة (كوبرنيكوس إى إم إس) التابعة للاتحاد الأوروبى بسبب حادث المروحية التى يُعتقد أنها كانت تقل الرئيس الإيرانى ووزير خارجيته"، وفقًا لما ذكرت عدة وكالات.

فيما أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية منذ قليل، بأنه تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى فى منطقة بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزغان.