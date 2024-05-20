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تصل منتصف الـ40 درجة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا مستمرة لأكثر من أسبوع وتصل إلى 10 أيام، مشيرا إلى أنه درجة الحرارة تصل لمنتصف الأربعينات.

وحذرت شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من التعرض المباشر للشمس خلال ساعات النهار وبالتحديد من ١٢ ظهرا وحتى ٥ عصرا.

كما شددت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على تجنب الخروج في أوقات الذروة إلا للضرورة فقط وارتداء غطاء للرأس وملابس فاتحة مع الاحتفظ بزجاجة مياه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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