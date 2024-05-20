شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تواصل تحصيل صكوك الأضاحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها ستة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الستة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه .
للمشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية :
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
أو من خلال خدمة فوري دهب
أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: ( ـ 01552563217 ــ )، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
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