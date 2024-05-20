شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل معرض زهور الربيع فى الدورة الـ91 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معرض زهور الربيع، في دورته الـ 91 داخل المتحف الزراعى بالدقى بمشاركة 200 عارض من القطاع العام والخاص، ويستمر على مدار شهر، حيث تم توفير سبل الراحة لكل العارضين والجمهور، ووضع الخريطة الزمنية، وبرامج المعرض، للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

1- المعرض يعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.

2- فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت إشراف جمعية فلاحة البساتين، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

3- يضم المعرض هذا العام 200 عارض في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار .

4- يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

5- يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الرى الحديث.

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