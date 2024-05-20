مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تركيب ٤ ملايين عداد كودي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تمكنت من تركيب 3 ملايين و600 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، وإجراء ما يقرب من 3 ملايين و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

واتخذت الشركة القابضة بعض القرارات لتحفيز المخالفين على تركيب عدادات كودية للقضاء على سرقه التيار الكهرباء، وهو قرار إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل، ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار علاوة على السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية، بالإضافة إلى إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لم تحدد أي موعدًا لوقف تلقي طلبات تحويل نظام الممارسة لعدادات كودية، علمًا بأنه سيتم الانتهاء من تركيب ٤ ملايين عداد كودى خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مستمرة في تلقي طلبات تحويل نظام الممارسة لسارقي التيار الكهربائي والمخالفين بجميع أنحاء الجمهورية واستبداله بعداد كودي مسبوق الدفع إجباريًا للحالات التي ينطبق عليها الشروط المعلنة من قبل مجلس الوزراء.