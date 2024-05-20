شكرا لقرائتكم خبر عن صور أولية لموقع تحطم مروحية الرئيس الإيرانى بعد احتراقها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل إعلام إيرانية صور متداولة لموقع تحطم مروحية الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مسئول إيرانى صباح الاثنين إن طائرة الرئيس الإيرانى احترقت بالكامل في حادث التحطم، مؤكدة أنه لا توجد أى علامة حياة فى حطام مروحية رئيسى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال التلفزيون الإيرانى إن فرق البحث وصلت إلى حطام مروحية الرئيس الإيرانى المحطمة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية مساء الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسى والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" فى محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكانت المروحية التى تعرضت للحادث تقل الرئيس إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتى وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمى وبعض المسؤولين الآخرين.



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