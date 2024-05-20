شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تفاصيل تسفير 5 آلاف عامل مصرى لليونان للعمل بالزراعة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد

، خلال الفترة المُقبلة لإنهاء إجراءات سفر نحو 5 آلاف عامل مصرى، للعمل بمجال الزراعة فى اليونان، وذلك استمرارا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب فى سوق العمل الخارجى والداخلى، حيث نجحت فى توفير ما يقرب من 279 ألفا و244 فرصة عمل خلال الـ4 سنوات الماضية من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.

وزارة العمل

وكانت قد دعت وزارة العمل، الشباب المصري ،الراغب في العمل في الخارج بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج لتلبية فرص العمل التى تتلقاها الوزارة من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل ،أو مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لاستلام الأوراق المطلوبة وكذلك تنظيم محاضرات لهم في "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتوعيتهم بالحقوق والواجبات الخاصة بالعمل بالخارج، والتنبيه عليهم بالتعامل مع الوزارة فقط ،حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب أو احتيال من جانب الصفحات أو الرسائل الوهمية، وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في الداخل أو الخارج للمساهمة فى تقليل حجم البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014، إلى أقل من 6.9% فى الوقت الحالى.

قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة العمل، إن حسن شحاتة وزير العمل، خلال لقاءه مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، قد اتفقوا على صياغة استراتيجية عمل خلال الفترة المقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة، ومدربة إلى دولة اليونان، وتفعيل كافة أشكال التعاون والإتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان، وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية فى مجال الزراعة في موسم صيف 2024، وجرى بالفعل إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

وأوضح خضر، أنه ضمن نتائج اللقاء تضمنت فتح مزيد من قنوات الاتصال مع الجانب اليونانى فى أثينا والقاهرة، على أن يتم صياغة الاستراتيجية لإرسال عمالة مصرية ماهرة فى مجالات: السياحة، البناء والتشييد، وكذلك إشادة الجانب اليونانى بجهود والتزام وزارة العمل فى التعاون مع اليونان فى مجالات اختصاصاتها فيما يخص تنقل الأيدى العاملة، وتنمية المهارات، تماشيا مع سوق العمل الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن وزير الهجرة اليونانى تعهد بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل-5000 عامل زراعي، مؤكدا أهتمامهم بتكثيف العمل على التعاون من أجل تنوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما تطرق الطرفان إلى دراسة مد فترة العمل الموسمى من 9 أشهر إلى 24 شهرا، نظرا لأهمية ومهارة العامل المصري فى سوق العمل اليونانى.

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة، أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة، لديها كل مُقومات التدريب المهني، حيث تمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مشددًا على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي، وجاهزة من الأن لكافة الطلبيات الخاصة بهذا الشأن في كل المجالات.