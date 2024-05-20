شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة. وأيد 90% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة، بينما عارض 10% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأغذية الفاسدة.

نتيجة الاستطلاع

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