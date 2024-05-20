شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلة الاخيرة.. وسائل إعلام إيرانية تنشر صورا لآخر إقلاع لمروحية رئيس البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورة للرحلة الأخيرة، أثناء إقلاع مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى ابراهيم رئيسى وذلك قبل تعرضها بساعات قليلة لحادث فى إقليم آذربيجان الشرقى بعد افتتاح إحدى السدود الإيرانية.

كما نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لمرافقى الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي من المسئولين، وذلك عقب تعرض مروحية كانت تقلهم من اقليم آذربيجان لحادث، وهم: وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إمام جمعة تبريز آية الله هاشم، و ومحافظ أذربيجان الشرقية.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قالت إن حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية.



طائرة الرئيس الإيراني

كما أفادت القناة بأن وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قالت إنه لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.



طائرة الرئيس رئيسي

وبحسب الوكالة تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.



رحلة رئيسي الأخيرة

وكانت هذا الموكب يضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.