شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إيرانية تنشر آخر صورة التقطت لإبراهيم رئيسى قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وسائل اعلام إيرانية الصورة الأخيرة التى التقطت للرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى قبل صعوده للمروحية التى تقله من إقليم آذربيجان الشرقى وتعرضت لحادث أدى إلى وفاته ومرافقيه وفى مقدمتهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

ويظهر فى الصورة المرافقون الثلاثة الذين رافقوه فى الرحلة الأخيرة وهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إمام جمعة تبريز آية الله هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية.

كما نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية صورة للرحلة الأخيرة، أثناء اقلاع مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى ابراهيم رئيسي قبل تعرضها بساعات قليلة لحادث .

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قالت إن حياة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية.

كما أفادت القناة بأن وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قالت إنه لا نزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن بدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على مروحية كانت تقل الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى وتعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وبحسب الوكالة تمكن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وكانت هذا الموكب يضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.



