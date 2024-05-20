شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون اليوم امتحان مادة الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، امتحان مادة الهندسة، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، الساعة 9 صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين، حيث يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة 191068 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام (697) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة 57375.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، أمس الأحد، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، إذ انطلقت لجنة المادة الأولى الساعة 9 صباحًا، واستمرت لمدة ساعتين، وبدأت لجنة المادة الثانية الساعة 11:30 صباحًا، واستمرت لمدة ساعة واحدة.

وعبرت طالبات الشهادة الإعدادية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بالدقي، عن سعادتهن لسهولة امتحان الجبر، مؤكدين خلال حديثهن لـ"الخليج 365" أن مستوى الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن بعض الجزئيات الصعبة في أسئلة الاختيار من متعدد.