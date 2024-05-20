شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الدخول بالموبايل.. 9 تعليمات للطلاب بامتحانات كلية آداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ووفقًا لجداول كل كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2023.

وتزامنا مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وضعت الكلية عدد من التعليمات الهامة بشأن أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني كما يلى :

1- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية بطاقة التعريف الجامعي بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

2- يلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

3- لا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي 15 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت 45 دقيقة.

4- يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب، أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

5- يمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى.

6- يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

7- يلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين.

8- سوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

9 - على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات السادة المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات.