شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة على اللجان لأداء امتحان الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على المدارس لأداء امتحان مادة الهندسة، إذ تنطلق لجنة الامتحان مادة الساعة 9 صباحًا، وتستمر لمدة ساعتين.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة يوم الأربعاء الماضي 18 مايو 2024 في (697) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024.

ويواصل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بأداء امتحان مادة الهندسة اليوم الإثنين 20 مايو، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية غدًا الثلاثاء 21 مايو، وامتحان مادتى العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء 22 مايو، وامتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).

وأهابت مديرية التربية والتعليم بأولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم اصطحاب الهاتف المحمول، حرصًا على مصلحتهم ومستقبلهم.



الطالبات-أمام-اللجان



انتظار-دخول-اللجان



توافد-طالبات-الشهادة-الإعدادية-بالجيزة-على-اللجان



جانب-من-توافد-الطالبات-على-اللجان



طالبات-الإعدادية