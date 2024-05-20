شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: امتحانات نهاية العام تجمع بين البابل شيت والأسئلة المقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بالجامعة بضرورة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية، وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.

وأنهت جامعة القاهرة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الجامعى والتى تبدأ خلال نهاية شهر مايو الجارى وتستمر حتى بعد إجازة عيد الأضحى، وبدأت الكليات فى مراجعة التجهيزات والترتيبات وتجهيز قاعات الاختبارات ووضع الأسئلة وجمعها من أساتذة المواد.