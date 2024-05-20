شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء امتحانى الأحياء والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب وطالبات الصف الأول الثانوى بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في التوافد على اللجان الامتحانية بالمدارس لأداء امتحان مادتي الأحياء والتاريخ، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الأحياء الساعة الثامنة والنصف، وتستمر لمدة ساعة ونصف، وتبدأ لجنة امتحان مادة التاريخ الساعة العاشرة والربع، وتستمر لمدة ساعة ونصف.



وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة لرصد أي مشكلة قد تواجه سير الامتحانات وسرعة حلها.



وشدد على رؤساء اللجان بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتى لو لم يستخدم وكان (مُغلقًا).



ونبه على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياة يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات.