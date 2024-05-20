شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، الامتحان فى مادة العلوم، وذلك فى رابع أيام الامتحانات حسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، الإمتحان فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية والكمبيوتر.



ويؤدى 201372 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى 8007 لجنة ، من بينهم 190377 طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( 96322 طالب ، و طالبة) ، و413 طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين ، و3048 طالبًا وطالبة دمج ، كما تضم لجنة مستشفي 57357 ( 11 ) طالبًا وطالبة، والدولية طالبًا وطالبة.