شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا عاجلا فى أعقاب مصرع رئيس البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الإيرانية عقد اجتماع عاجل اليوم الاثنين، فى أعقاب مصرع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان فى حادث تحطم مروحية كانا على متنها.

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الاجتماع سيعقد برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر.

وكان رجال الإنقاذ قد عثروا في وقت سابق اليوم على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومحافظ آذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية نشرت فيديو يوضح موقع تحطم طائرة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا لموقع تحطم مروحية الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، حيث قالت وكالة رويترز نقلا عن مسئول إيرانى صباح الاثنين إن طائرة الرئيس الإيرانى احترقت بالكامل في حادث التحطم، مؤكدة أنه لا توجد أى علامة حياة فى حطام مروحية رئيسى، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.