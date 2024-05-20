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قائد الحرس الثوري الإيراني: بعض الجثث احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

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القاهرة - سامية سيد - قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن بعض الجثث احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها فى حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأعلنت الحكومة الإيرانية عقد اجتماع عاجل اليوم الاثنين، فى أعقاب وفاة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان فى حادث تحطم مروحية كانا على متنها.

وذكرت قناة برس تي في الإيرانية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الاجتماع سيعقد برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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