شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الإيرانى: سيتم إدارة شئون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الوزراء الإيرانى اليوم الاثنين، عن تعازيه فى وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسى ومرافقيه في حادث تحطم مروحية كانوا على متنها.

وطمأنت الحكومة الإيرانية، المواطنين - في بيان نشرته قناة (برس تي في) الإيرانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه سيتم إدارة شؤون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل.

وكان رجال الإنقاذ قد عثروا في وقت سابق اليوم على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية عقد اجتماع عاجل اليوم في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية كانا على متنها.

وأشارت قناة (برس تي في) الإيرانية، إلى أن الاجتماع سيعقد برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر.