شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني على صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت صفحات الغش الإلكترونى صباح اليوم أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية حيث نشرت جروبات الغش على تطبيق تليجرام أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية وأسيوط والدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة المنيا إضافة إلى بعض المحافظات الأخرى.

وتعمل مديريات التربية والتعليم على ضبط المتورطين فى تصوير الأسئلة ورفعها إلى صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.