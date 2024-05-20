هل يجوز للمستثمر التنازل عن التزامه للمرفق الصحي للغير؟.. القانون يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

حدد قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ عددًا من الشروط الواجب توافرها لمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية الشروط سالفة الذكر وفقا لنص القانون:

- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على 15 عامًا.

- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك في ما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم.

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