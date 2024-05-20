تحذير و4 نصائح بشأن الطقس.. الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الاثنين تسجل 41 درجة.

وحذرت الهيئة من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع، ولذلك يجب اتباع الإرشادات التالية:

1- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

2- استخدام أغطية الرأس.

3- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

4- شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.