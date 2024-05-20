شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول للرئيس الإيرانى الراحل: سنواصل مسيرة رئيسى دون أى خلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل: سنواصل مسيرة رئيسي دون أي خلل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكان "رئيسي" ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.



