شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع رئيس منتدى "دلفى" بأثينا سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع رئيس منتدى "دلفى" الاقتصادى سيميون تسوموكوس Symeon Tsomokos، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، وتفعيل مجلس الأعمال المصري اليوناني، وذلك خلال زيارته الحالية إلى أثينا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"- إن الجانبين بحثا كذلك تطورات الأزمة في غزة وسبل احتوائها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء دعوة الجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار في مصر.