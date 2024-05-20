شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد الإيراني يعلن الحداد الوطني 5 أيام على وفاة الرئيس ووزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرشد الإيراني الحداد الوطني 5 أيام على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت وفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما، إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي وقت سابق، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وكان "رئيسي" ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة مروحية بعد مراسم تدشين السد، لكن المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.



