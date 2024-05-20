شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للملك سلمان.. برنامج مكثف بإشراف طبى عالى المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برنامج علاجي مكثف يخضع له الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الكشف عن إصابته بالتهاب رئوي، عقب إجراء فحوصات طبية منذ الأربعاء الماضي في العيادات الملكية بقصر السلام بجدة.

وعن آخر تطورات الحالة الصحية للملك سلمان، كشفت وسائل إعلان سعودية أن الفريق الطبي في قصر السلام أكد أن حالة خادم الحرمين الشريفين مستقرة، موضحة أنه كان يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألمًا في المفاصل، وبناءً على هذه الأعراض قرر الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته، إلى أن أعلن الديوان الملكى السعودى الانتهاء من جميع الفحوصات والتى كشفت إصابة الملك بالتهاب في الرئة، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة، واستقر الفريق الطبي المعالج للملك سلمان خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب".

كان الديوان الملكي قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن دخول الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء فحوصات طبية روتينية.

دعوات بالشفاء.. وتفاعل سعودى مع تطورات حالة الملك سلمان

ولا يزال هاشتاج خادم الحرمين الشريفين يتصدر كأبرز المواضيع على موقع التواصل الاجتماعى X في السعودية، عقب بعد إعلان الديوان الملكي السعودى تعرض الملك سلمان عبد العزيز لوعكة صحية، وسط دعوات ورسائل حب من أبناء الشعب السعودى والعالم العربي.

وسبق وأن تعرض خادم الحرمين لوعكة صحية فى أبريل الماضي، دخل على إثرها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات، ويُجري كل مدة فحوصات طبية حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي وقتذاك.

جدير بالذكر، أن الملك سلمان بن العزيز يبلغ من العمر 89 عاما ، هو هو ملك المملكة العربية السعودية السابع،و رئيس مجلس الوزراء و القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، ويحتل الترتيب الخامس والعشرين بين أبناء الملك المؤسس للمملكة عبد العزيز آل سعود، وقد تسلم الحكم بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز في يناير 2015، ليصبح منذ ذلك التاريخ ملكا للسعودية.

وكان قبلها وليا للعهد بعد أن أصدر الملك عبدالله بن عبد العزيز أمرا بتعيينه عام 2012، بعد وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز الذي كان وليا للعهد آنذاك.

يُعد خادم الحرمين الشريفين أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، إذ هو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.