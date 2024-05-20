شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إسبانية تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت مرشحة حزب بوديموس للانتخابات الأوروبية، ووزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، حكومة بيدرو سانشيز، على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وتنفيذ حظر شامل على الأسلحة، معتبرة أنها إجراءات فعالة، لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت مونتيرو: إذا قلت إنك ستعترف بالدولة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، إن إسرائيل دولة صديقة لإسبانيا، فإنك تعترف بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو إجراء منافق، وهو عنوان لن يخدم مصالحنا، وأكدت مونتيرو مخاطبة الحكومة أن العمل على وقف الإبادة الجماعية بشكل فعال، حسبما نقلت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وبرأيها فإن ما يتعين على السلطة التنفيذية فعله هو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض حظر شامل على الأسلحة، لأن تلك إجراءات فعالة لوقف الإبادة الجماعية.

وأعلنت مونتيرو للصحفيين في المظاهرة للدفاع عن الصحة العامة في مدريد، أن عدم القيام بشيء عندما يكون بإمكانك القيام به ولديك التزام قانوني وأخلاقي وسياسي للقيام بذلك هو المسؤول عن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت مونتيرو: لا يمكن لإسبانيا أن تسمح، ولا يمكنها أن تسمح بعمليات نقل الأسلحة عندما تعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى إبادة جماعية، موضحة أن السفينة التى كانت ترغب فى الرسو على ميناء إسبانى كانت يتحمل الحكومة ذنب وصول هذه الأسلحة إلى اسرائيل التى تقوم بإبادة الفلسطنيين وتستمر فى ذبحهم.

وبرأيها فإن المهمة الأبرز في هذه الانتخابات الأوروبية هي ، الدفاع عن السلام، لأن الحرب ستكون الذريعة، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لدمج المفوضية.