"مش تخلي بالك يابني".. جملة تنتهي بجثة ذبيح في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في الساعات الأولى من صباح الاثنين، همَّ قهوجي لتنظيف محيط عمله تمهيدًا لتسليم "الوردية" في سيناريو يومي متكرر تبدلت نهايته تلك المرة معلنة سقوط جثة ذبيح في جريمة قتل استيقظ عليها أهالي مركز أوسيم.

خليفة شاب عمره 31 سنة، ساقته قدماه إلى شارع خالد بن الوليد بمنطقة بشتيل شمال الجيزة تصادف مروره أمام مقهى يباشر أحد عمالها أعمال النظافة بالشارع فعاتبه "مش تخلي بالك يابني التراب بهدلني".

كلمات الشاب لم تلق قبولا لدى القهوجي وجاء رده صادمًا "يبقى ماتعديش من هنا تاني ولا يعني منضفش؟!" لتزداد حدة الخلاف بتراشق للألفاظ تطور إلى مناوشات واشتباك بالأيدي بين الاثنين قبل أن يقرر عامل المقهى حسم الخلاف لصالحه لكن بطريقة دموية.

تحريات العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال كشفت عن كواليس المشهد الأخير في المشاجرة، القهوجي دلف إلى المقهى وأحضر سكينًا اعتدى بها على الضحية فأصابه بجرح ذبحي بالرقبة أودى بحياته في الحال بينما لاذ هو بالفرار.

بتقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحفظت النيابة الامة على الجثمان بمشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير بالوفاة.