حادث جديد.. طالبة تقفز من سيارة نقل ذكي في أكتوبر وتتهم السائق بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

في استمرار لمسلسل "حوادث النقل الذكي"، قفزت فتاة من سيارة في منطقة حدائق الأهرام، واتهمت السائق بوضع يده على جسدها.

وحررت الفتاة بلاغاً بقسم شرطة الأهرام يفيد بتعرضها للتحرش من قبل سائق شركة نقل ذكي جديدة انتشرت في السوق بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقالت المجني عليها، في بلاغها أمام رجال المباحث، إنها طلبت سيارة عبر هاتفها وعندما استقلت السيارة وانطلقت فوجئت بالمتهم يعود بالكرسي الخاص به للخلف ويمسك أجزاء من جسدها بيد ويضع الأخرى على عجلة القيادة فنهرته بشدة، وطلبت منه التوقف لكنه رفض، وعندما قام بخفض السرعة تماما قفزت الطالبة من السيارة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل القبض على السائق المتهم بعد أن توصلت إلى كافة المعلومات المتعلقة به وكذا بيانات السيارة